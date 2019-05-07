В Ишимском районе работник магазина украл автомат с жвачкой

В Ишимском районе в полицию поступило сообщение о том, что из торгового заведения похищен автомат с жевательной резинкой и игрушками.

Подозреваемые в краже были задержаны. Двое мужчин, один из которых работал в этом магазине, погрузили автомат в автомобиль и скрылись. Украденное мужчины разломали, а после вытащили оттуда содержимое и деньги.

"Полученные деньги они потратили на спиртное и продукты питания. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за кражу.