Тюменцев оштрафовали за 9 200 бутылок водки и склад с этиловым спиртом

13:00 07 мая 2019
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В Тюмени суд вынес приговор двум местным жителям, у которых обнаружили и изъяли большую партию контрафактного алкоголя. 

В ходе оперативных мероприятий на складе по улице Ветеранов труда областного центра было обнаружено 5,5 тыс. литров этилового спирта в еврокубах. Из грузового автомобиля изъято 9200 бутылок водки на общую сумму более 1,9 млн рублей. Алкоголь оказался контрафактным и не соответствующим ГОСТ.

Каждому осужденному был назначен штраф в размере 400 тыс. рублей в доход государства. Также в сбыте был замешан еще один мужчина,  материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

Теги: алкоголь , контрафакт
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