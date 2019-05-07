Тюменцев оштрафовали за 9 200 бутылок водки и склад с этиловым спиртом

В Тюмени суд вынес приговор двум местным жителям, у которых обнаружили и изъяли большую партию контрафактного алкоголя.

В ходе оперативных мероприятий на складе по улице Ветеранов труда областного центра было обнаружено 5,5 тыс. литров этилового спирта в еврокубах. Из грузового автомобиля изъято 9200 бутылок водки на общую сумму более 1,9 млн рублей. Алкоголь оказался контрафактным и не соответствующим ГОСТ.

Каждому осужденному был назначен штраф в размере 400 тыс. рублей в доход государства. Также в сбыте был замешан еще один мужчина, материалы в отношении него выделены в отдельное производство.