Курганец крал коров и лошадей в Тюменской области

В Исетском районе осужден курганец, который похитил из Тюменской области два табуна скота.

Преступления были совершены в 2017 году в Омутинском и Исетском районах. В первом случае курганец и его сообщник проникли в загон и погнали семь десятков коров в сторону Курганской области. В Армизонском районе им пришлось оставить животных, злоумышленники опасались, что их могут задержать. Стадо было возвращено владельцу.

В селе Солобоева Исетского района он вместе с двумя сообщниками украл с пастбища 36 лошадей. Коней пригнали в Курганскую область, однако их нашла полиция и вернула хозяевам.

В октябре 2017 года трое участников краж были задержаны и осуждены. Четвертый соучастник находился в розыске и был задержан лишь в январе 2019 года. На днях 48-летнему жителю села Белозерское Курганской области суд назначил три года колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.