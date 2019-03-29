В Тюмени раскрыли изнасилования и разбой 14-летней давности

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени заключенному предъявлено обвинение в изнасилованиях и разбое, совершенных в областном центре в 2005 году. При нападениях злоумышленник имел при себе нож и угрожал жертвам убийством.

По версии следствия, 14 февраля 2005 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения встретил 17-летнюю девушку и совершил на нее разбойное нападение. Возле дома по улице 8-го августа он приставил к ее шее нож и, грозя убийством, похитил у нее деньги и сотовый телефон. После этого он привел ее в гаражный кооператив, где, угрожая, изнасиловал и скрылся с места преступления.

9 мая 2005 года в ночное время он в нетрезвом состоянии во дворе дома по улице 30 лет Победы увидел 18-летнюю девушку. Угрожая убийством, он изнасиловал ее, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Раскрыть преступления по горячим следам и сразу установить личность насильника не удалось. Выйти на злоумышленника удалось благодаря совпадению ДНК-профиля одного из проверяемых лиц с образцами, изъятыми при производстве следственных действий по нескольким уголовным делам. Разыскиваемым оказался 30-летний уроженец Омской области, отбывающий наказание за совершение аналогичных преступлений на территории Тюмени.

Вскоре новое уголовное дело будет передано в суд.