Жительница Ишима обокрала знакомого из интернета, который приехал погостить

В Ишиме в полицию обратился житель Новосибирской области, который рассказал, что лишился денег и подозревает в краже свою приятельницу. С женщиной он был знаком по соцсетям и приехал к ней в гости.

Новые знакомые распивали алкоголь, а когда мужчина уснул, женщина вытащила у него банковскую карту и сняла с нее 26 тысяч рублей. Потом она обставила все так, будто ее знакомый сам потерял свое имущество, а тем временем спрятала банковскую карту новосибирца в туалете гостиницы. На следующее же утро карту нашла уборщица, и мужчина догадался, куда пропали его деньги.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она уже не раз была судима.