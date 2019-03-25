Двое мужчин задержаны за изнасилование 29-летней тоболячки

В Тобольске уголовное дело возбуждено в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в преступлениях против половой неприкосновенности.

По версии следствия, в субботу, 23 марта, ночью они познакомились в кафе с 29-летней женщиной. Под предлогом продолжить вечер в другом месте они привезли ее к жилому дому, где предложили ей вступить в связь.

"Потерпевшая ответила отказом, после чего двое злоумышленников, пообещав реализовать угрозы в случае оказания сопротивления со стороны последней, совершили преступления против половой неприкосновенности в отношении женщины", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Уголовное дело в отношении 31-летнего и 28-летнего задержанных возбуждено по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование), п. "а" ч. 2 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера с угрозой применения насилия), в зависимости от роли каждого в преступлении.