Тюменцы предстанут перед судом за 9 тысяч бутылок контрафактной водки

В областном центре в суд передано дело в отношении двух местных жителей, у которых обнаружили большую партию контрафактного и не соответствующего ГОСТ алкоголя.
Тюменцы вступили в сговор на сбыт поддельной алкогольной продукции, о чем стало известно сотрудникам правоохранительных органов. В феврале 2018 года в ходе оперативных мероприятий на складе на улице Ветеранов труда было найдено 5,5 тыс. литров этилового спирта в еврокубах. Из грузового автомобиля было изъято 9200 бутылок водки на общую сумму более 1,9 млн рублей.
Сообщается, что в покушении на сбыт было замешано еще одно лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
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