Жителя Нижней Тавды осудили к колонии строгого режима за хищение калиток с кладбища

Суд вынес приговор 36-летнему жителю села Нижняя Тавда, который похитил с шести могил металлические калитки и продал их.

Хищение было совершено на кладбище днем 24 сентября 2018 года. Спустя несколько дней пропажу калитки обнаружила женщина, которая пришла на могилу к брату. После этого еще три человека заявили в полицию о краже калиток, двое человек о пропаже узнали от полицейских.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, украденные калитки нашли и вернули потерпевшим. А вот вора ждал суровый приговор. Мужчина был неоднократно судим за кражи, отбывал наказание в колонии. В ноябре 2017 года он был осужден к одному году условно с испытательным сроком один год, однако принялся за старое.

Суд отменил ему условный срок и назначил 1 год 3 месяца колонии строгого режима.