В Ишимском районе задержан мужчина, воровавший у односельчан пельмени

17:21 11 марта 2019
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Фото: pixabay.com

В Ишимском районе два сообщения о хищении продуктов поступили в полицию от жителей деревни Голдобино. Полицейскими был задержан 36-летний местный житель.

Как выяснилось, в одном случае хозяин дома сообщил, что пока его не было, некто проник в жилище и похитил замороженные пельмени и пять килограммов мяса. В другом случае в дом к пенсионерке пришел, как было установлено, этот же человек и попросил дать ему продукты питания и алкоголь. Не обращая внимание на отказ и протесты хозяйки, мужчина взял упаковку пельменей из морозильной камеры и поспешил скрыться.

В отношении ранее судимого ишимца возбуждены уголовные дела по статьям "Грабеж" и "Кража".

Теги: грабеж , кража , продукты
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