СКР выясняет обстоятельства ДТП в Югре, в котором погибли 6 человек

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29 декабря 2018 года на автодороге Нефтеюганск - Ханты-Мансийск грузовой МАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с вахтовым автобусом. 6 человек погибли, не менее 18 пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения. Данные предварительные, сейчас на месте происшествия работают следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты аппарата следственного управления по округу.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело и после проведения неотложных первоначальных следственных действий передать материалы для дальнейшего всестороннего расследования в центральный аппарат СК России, сообщает пресс-служба ведомства.

В целях получения дополнительных данных о причинах и обстоятельствах ДТП и восстановления объективной картины произошедшего, следствие обращается к очевидцам ДТП либо проезжавшим в первые минуты после аварии, с просьбой позвонить на телефон дежурной службы следственного управления: 8-950-502-74-52 и поделиться записями с видеорегистраторов.