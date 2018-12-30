В Югре снова авария с автобусом - погибли шесть человек

Шесть человек погибли, не менее 14 человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП, которое произошло сегодня сегодня около 16:00 на 820 километре федеральной автодороги Тюмень–Ханты-Мансийск.
Как сообщает пресс-служба УВД Ханты-Мансийского автономного округа, по предварительным данным водитель автомобиля "МАЗ" 1973 года рождения по неустановленной на данный момент причине совершил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом "КИА Грандберд".
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, проводятся работы по ликвидации последствий ДТП.
В связи с ДТП в Главном управлении МЧС России по ХМАО - Югре открыта "горячая линия" по телефону 83467397777.
Напомним, в декабре 2016 года ДТП с участием тягача и пассажирского автобуса произошло в тридцати километрах от Ханты-Мансийска. В автобусе находились 32 человека, в том числе 29 детей: команда по спортивной акробатике возвращалась соревнований в Нефтеюганск. В той трагедии погибли двенадцать человек, в том числе десять детей, двадцать один человек получили травмы.
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