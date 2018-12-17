В Тюмени устанавливают личность мужчины, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности

Изображение предоставлено СУ СК по Тюменской области

Следователи обращаются к помощи общественности, чтобы установить личность мужчины, совершившего преступления против половой неприкосновенности в областном центре около года назад.

Приметы: мужчина в возрасте 40–45 лет, рост 170–180 см, среднего телосложения, кожа лица морщинистая, смуглого цвета, глаза зелено-голубые.

Одет: черная куртка, черные штаны, шапка ушанка рыже-коричневая, ботинки коричневого цвета классические. Очки темные, по краям черные. Была щетина. При себе имел мобильный телефон кнопочный оранжевого цвета.

До сегодняшнего дня подозреваемый не установлен, поэтому следственное управление СК России по Тюменской области просит всех, кому что-либо может известно об этом человеке, сообщить по телефонам: 8 (3452) 621-915 (отдел криминалистики), 8 (3452) 452-844, 468-834.