Тюменские прокуроры потребовали заблокировать сайты о продаже паспортов с московской пропиской

43 ресурса по продаже фальшивых больничных листов, паспортов с регистрацией в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области , а также водительских прав, аттестатов, дипломов, полисов ОСАГО выявили в ходе мониторинга сотрудники ярковской прокуратуры.
Уголовным кодексом Российской Федерации за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность Распространение информации об этом также наказывается в рамках уголовного или административного кодексов.
Центральный районный суд Тюмени, рассмотрев иски от прокуратуры, признал указанную в них информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и удовлетворил требования в полном объеме - сайты заблокированы, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
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