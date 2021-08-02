Тюменские приставы выявили 11 поддельных судебных приказов

С января по июль 2021 года отделение собственной безопасности Управления ФССП России по Тюменской области выявило 11 поддельных судебных приказов, поступивших в службу для принудительного исполнения.

Материалы о выявленных фактах направлены в правоохранительные органы для принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, возбуждено одно уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Жителям региона советуют быть внимательнее и при сомнениях в подлинности исполнительного документа, на основании которого возбуждено исполнительное производство, проверить по имеющимся информационным ресурсам судов в интернете. Если фиктивность подтвердилась, сообщить в службу судебных приставов по телефону: 8 (3452) 49-53-50.