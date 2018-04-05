В Тюмени сгорел магазин игрушек Rich Family

Фото Сергея Абрамкина, https://vk.com

Ночью, 5 апреля, в 00:15 на пульт поступило сообщение о пожаре в магазине игрушек "RichFamily" по улице Кремлевская.

Первые подразделения 13-й пожарно-спасательной части прибыли на место через пять минут. В ходе разведки и работ по ликвидации пожара было установлено, что здание отдельно стоящее, на момент пожара в здании людей не было.

В ликвидации пожара участвовали пять звеньев газодымозащитной службы. Всего на ликвидации пожара были задействованы 67 человек личного состава, 26 единиц специальной и вспомогательной техники МЧС.

Для оценки обстановки и проведения разведки применялся беспилотный летательный аппарат.

Тюменская областная служба экстренного реагирования провела на месте пожара замеры загрязнения воздуха. По данным специалистов, экологическая обстановка не нарушена, пожар не оказал негативных последствий для жизнедеятельности населения Тюмени, сообщают в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пожар локализован в 01:25. Общая площадь пожара составила более 3000 кв. метров.

Эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.