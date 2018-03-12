На Цветном бульваре ликвидируют последствия утреннего пожара. Движение по улице Герцена ограничено

Пожарные продолжают работы по устранению последствий пожара в двухэтажном здании "Дом еды", расположенном по улице Герцена, 83Б.

Пожар произошел сегодня, 12 марта. Ему был присвоен повышенный уровень сложности. Огнем было объята почти тысяча квадратных метров площади. Пострадала, в основном, крыша здания. Среди людей пострадавших и погибших нет.

Пожар мог случиться из-за короткого замыкания в проводке или возгорания в вентиляционной шахте: в помещении, где несколько кафе и банкетный зал, допоздна пекли хлебобулочные изделия, сообщил журналистам руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Сотрудники МЧС сейчас разбирают сгоревшую кровлю. Движение автотранспорта на улице Герцена на отрезке от улицы Грибоедова до Первомайской в связи с ликвидацией последствий ограничено. Часть аттракционов на Цветном бульваре залита водой - парк не работает.