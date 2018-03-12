На Цветном бульваре в Тюмени воспламенился "Дом еды"

В доме № 83Б по улице Герцена 12 марта ранним утром произошел пожар.
В двухэтажном здании находится кафе "Дом еды". Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 4:55. В тушении пожара задействованы 41 человек личного состава и 17 единиц спецтехники МЧС. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.
По оперативной информации 32 ОФПС по Тюменской области., пострадавших и погибших нет.
О причинах возгорания, степени пожара и материальном ущербе от возгорания пока не сообщается.
Фото - https://vk.com/32ofps
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