В Тюменском районе бухгалтер муниципального учреждения присвоила больше 2 млн рублей

В Тюменском районе перед судом предстанет бывший бухгалтер местного муниципального учреждения, которая около года завышала себе зарплату. В сумме было похищено более 2,2 млн рублей.

Как установило расследование, бухгалтер МАУ "Центр физической и спортивной работы Тюменского муниципального района" с августа 2016 года по сентябрь 2017 года ежемесячно завышала себе зарплату. В ряде случаев сумма завышения составляла более 200 тыс. рублей в месяц. Из-за этого в октябре 2017 года в учреждении не хватило денег на выплату зарплаты части работникам.

Руководителя центра это насторожило, было проведено внутреннее расследование. Женщина признала свою вину. Центр заявил иск о взыскании с нее всей суммы похищенных средств, сообщает прокуратура Тюменской области.

Бывший бухгалтер обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.