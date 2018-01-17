В Тюмени будут судить группу лиц, обокравшую полтора десятка предпринимателей

В областном центре в суд ушло уголовное дело в отношении шести человек, пяти жители Тюменской области и одного — Курганской области, причастных к серии краж у тюменских компаний и предпринимателей.

По версии следствия, они, действуя в разном составе, с февраля 2015 года по март 2017-го совершили серию хищений имущества у 16 фирм и предпринимателей на территории Тюмени и Тюменского района. Общая сумма причиненного ущерба составила более 12 млн руб. Из них имущество на сумму свыше 10 млн руб. было похищено у трех потерпевших, занимавшихся реализацией автотоваров и запчастей. Один из владельцев автомагазина после кражи разорился.

"Добытое преступным путем имущество сбывалось через автомагазин одного из злоумышленников. Значительная часть похищенного была изъята прямо в этом магазине", — сообщается на сайте областной прокуратуры.

Два самых активных фигуранта по решению суда заключены под стражу.