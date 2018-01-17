На тюменском участке железной дороги стали реже воровать

В течение 2017 года на тюменском участке Свердловской железной дороги зарегистрировано 63 кражи - на треть меньше, чем в предыдущий год. Чаще всего граждане покушались на детали верхнего строения пути и детали с содержанием цветных и черных металлов. За совершение хищений задержано 39 человек, столько же возбуждено уголовных дел.

Для противодействия хищениям грузов, имущества и оборудования на Свердловской магистрали действуют специализированные группы, состоящие из работников ведомственной охраны железнодорожного транспорта и сотрудников транспортной полиции. Регулярно проводятся совместные рейды. Благодаря такой работе в минувшем году предотвращено 36 преступлений

Помимо краж, в 2017 году в Тюменском регионе отмечено 137 случаев незаконного вмешательства в работу железной дороги, которые могли повлиять на безопасность движения поездов. В том числе 47 фактов вандализма: хулиганы обкидывали поезда различными предметами, били линзы светофоров и стекла в окнах поездов, подкладывали на рельсы посторонние предметы и так далее. Свердловская железная дорога напоминает, что подобные действия несут реальную угрозу безопасности, подвергают риску здоровье и жизни пассажиров, железнодорожников, приводят к задержкам движения поездов, наносят серьезный материальный ущерб железной дороге. В данных случаях граждан также привлекают к уголовной и административной ответственности.