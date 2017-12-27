В Тюмени будут судить пару, похитившую из гипермаркета 300 головок сыра

13:40 27 декабря 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени за серию краж перед судом предстанут 40-летний мужчина и 39-летняя женщина, вынесшие из гипермаркета больше 300 головок сыра.

В течение месяца пара похитила килограммы сыра "Ламбер" на общую сумму в 150 тысяч рублей. Как следует из материалов уголовного дела, часть сыра они съели сами, а часть продали.

Когда они в очередной раз похитили десяток головок сыра, то были задержаны у выхода охранниками гипермаркета. В торговой точке уже заметили регулярную пропажу сыра, просмотры записей с камер наблюдения подтвердили, что и к предыдущим кражам причастна задержанная пара.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вместе сожители совершили двадцать  преступлений, еще три кражи женщина совершила в одиночку.

 

Теги: кражи
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2017