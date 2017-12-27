В Тюмени будут судить пару, похитившую из гипермаркета 300 головок сыра

В Тюмени за серию краж перед судом предстанут 40-летний мужчина и 39-летняя женщина, вынесшие из гипермаркета больше 300 головок сыра.

В течение месяца пара похитила килограммы сыра "Ламбер" на общую сумму в 150 тысяч рублей. Как следует из материалов уголовного дела, часть сыра они съели сами, а часть продали.

Когда они в очередной раз похитили десяток головок сыра, то были задержаны у выхода охранниками гипермаркета. В торговой точке уже заметили регулярную пропажу сыра, просмотры записей с камер наблюдения подтвердили, что и к предыдущим кражам причастна задержанная пара.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вместе сожители совершили двадцать преступлений, еще три кражи женщина совершила в одиночку.