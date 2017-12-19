Тюменец проведет в колонии несколько лет за кражи велосипедов

16:30 19 декабря 2017
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Житель Тюмени отправится в исправительную колонию строгого режима за серию краж на три года. Мужчина оказался причастен к хищению пяти дорогих велосипедов.

"Столь суровый приговор вынесен в связи с тем, что у подсудимого не были погашены прежние судимости за мелкие кражи в Тюмени и Омске", — пояснили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Также тюменцу предстоит возместить ущерб, причиненный потерпевшим. Его оценили в 64 тысячи рублей.

Теги: велосипеды , кражи , приговор
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