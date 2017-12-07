Бухгалтер коммунального предприятия похищала деньги клиентов

В Увате будут судить бывшего бухгалтера коммунального предприятия, два с половиной года присваивавшего деньги клиентов.

По версии следствия, с 2015-го по 2017 год женщина похитила из кассы "Ивановского коммунального предприятия Уватского муниципального района" 365 тыс. рублей. Она принимала от жителей села Осинник и поселка Першино плату за коммунальные услуги, но не вносила их в кассу полностью. Из-за этого у людей появилась задолженность, и они стали жаловаться.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по указанию директора муниципального предприятия была проведена ревизия, которая выявила нарушения. Последовали обращение в полицию и возбуждение уголовного дела.