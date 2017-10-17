В Тюмени нашли мужчину, промышлявшего кражами в поездах

10:35 17 октября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

По сообщению транспортной полиции, на днях в областном центре был задержан местный житель, который подозревается в двух кражах на станции Тюмень.

11 и 12 октября он специально приезжал на железнодорожный вокзал и под видом пассажира обходил вагоны поездов на длительных стоянках и похищал оставшееся без присмотра имущество. Его добычей стали ноутбуки стоимостью около 30 и 38 тысяч рублей. Вырученные в комиссионных магазинах деньги 28-летний тюменец успел потратить. На него заведено два уголовных дела за кражу.

Теги: вокзал , кражи , поезд
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2017