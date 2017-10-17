В Тюмени нашли мужчину, промышлявшего кражами в поездах

По сообщению транспортной полиции, на днях в областном центре был задержан местный житель, который подозревается в двух кражах на станции Тюмень.

11 и 12 октября он специально приезжал на железнодорожный вокзал и под видом пассажира обходил вагоны поездов на длительных стоянках и похищал оставшееся без присмотра имущество. Его добычей стали ноутбуки стоимостью около 30 и 38 тысяч рублей. Вырученные в комиссионных магазинах деньги 28-летний тюменец успел потратить. На него заведено два уголовных дела за кражу.