Жителя Ишима будут судить за тысячи бутылок контрафактного алкоголя

В Ишиме уголовное дело завели на 34-летнего местного жителя, в гаражах которого обнаружили приготовленную к сбыту крупную партию немаркированного алкоголя и табака.

В июне 2016 года в гараже ишимца полицией было изъято 450 бутылок водки и вина и более 14 тысяч пачек сигарет на общую сумму в 660 тысяч рублей. В декабре в другом его взятом в аренду гараже изъяли еще более 4 тысяч бутылок водки и коньяка и 6 тысяч пачек сигарет на общую сумму свыше 1,3 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, часть алкоголя по концентрации сивушного масла не соответствовала ГОСТу.

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области