Угрожая ножом, тоболяк надругался над подругой приятеля

Следователи завели уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего жителя Тобольска: он подозревается в совершении изнасилования под угрозой убийством.

По предварительным данным, вечером 8 сентября пьяный тоболяк зашел в гости к своему знакомому, однако его не оказалось дома и дверь открыла его сожительница 1990 года рождения. После непродолжительной беседы мужчина достал нож и под угрозой убийства изнасиловал ее.

О случившемся девушка сообщила в полицию - подозреваемого задержали. Ему уже предъявлено обвинение, по решению суда он заключен под стражу.

Следствием выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление всех обстоятельств произошедшего, сооьбщает пресс-служба ведомства.