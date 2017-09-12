Угрожая ножом, тоболяк надругался над подругой приятеля

Следователи завели уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего жителя Тобольска: он подозревается в совершении изнасилования под угрозой убийством.
По предварительным данным, вечером 8 сентября пьяный тоболяк зашел в гости к своему знакомому, однако его не оказалось дома и дверь открыла его сожительница 1990 года рождения. После непродолжительной беседы мужчина достал нож и под угрозой убийства изнасиловал ее.
О случившемся девушка сообщила в полицию - подозреваемого задержали. Ему уже предъявлено обвинение, по решению суда он заключен под стражу.
Следствием выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление всех обстоятельств произошедшего, сооьбщает пресс-служба ведомства.
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