Вспышка на Солнце "подарит" землянам сильную магнитную бурю и полярное сияние в средних широтах

Мощнейшая за последние 12 лет вспышка на Солнце произошла 6 сентября в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен.

По мощности рентгеновского излучения ей присвоен максимальный класс - X с баллом Х9.3, что делает ее одной из пяти самых мощных взрывов на поверхности Солнца за все время наблюдений за подобными событиями, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

По словам ученых, она случилась в той точке, которая "смотрит" на Землю, и поэтому ее воздействие на нашу планету будет максимальным.

С 7 по 9 сентября на нашей планете разыграется мощнейшая магнитная буря. В эти дни даже здоровые люди могут испытывать вялость и усталость. В особой группе риска – гипертоники, "сердечники" и метеозависимые люди. В связи с этим врачи рекомендуют сократить физические нагрузки и оградить себя от стрессов.

Уровень рентгеновского излучения уже сейчас превышен - вполне вероятно, что полярное сияние увидят и жители средних широт.

Как отмечают эксперты, пока последствия вспышки для жизни на Земле, космонавтов и спутников на орбите предсказать невозможно, об этом мы узнаем лишь через несколько дней. СМИ уже сообщили об ухудшении качества связи в Европе и Америке.

Фото - https://ria.ru/science/