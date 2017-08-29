В Перевалово бывший бухгалтер центра культуры осуждена за хищение денег

В Тюменском районе вынесен приговор бывшему главному бухгалтеру Переваловского центра культуры и досуга. За присвоение бюджетных денег ей дали два года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Расследованием установлено, что главбух МАУК "Переваловский центр культуры и досуга" в течение 2016 года завышала себе зарплату. Она вносила неверные сведения в реестры выплат зарплаты и перечисляла на свой личный счет вверенные ей деньги. За год она украла почти 400 тысяч рублей.
В июне 2017 года по распоряжению главы Переваловского МО была создана комиссия по проверке деятельности центра культуры и досуга, которая и выявила факт завышения зарплаты и хищения денежных средств. В итоге бухгалтера признали виновной по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
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