В Тюмени ищут мужчину, исчезнувшего в июле

В Тюмени полиция и волонтеры продолжают поиски 48-летнего Владимира Крючина. 16 июля этого года мужчина ушел от дома № 2а на улице Авторемонтной, до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 48–50 лет, рост 185–187 сантиметров, худощавого телосложения.

Особые приметы: верхние зубы из металла желтого цвета, на груди татуировка с изображением тигра.

Был одет в рубашку темного цвета, туфли черного цвета (мокасины), брюки и олимпийку.

С информацией о местонахождении Владимира просят обращаться в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: 8 (3452) 793-832, 793-130, 793-727, в дежурную часть: 793 023 или 02.