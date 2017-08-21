В Тюмени задержали серийного вора, готовившегося к нападению

Накануне в областном центре полиция задержала молодого человека, подозреваемого в серии преступлений. Неоднократно судимый житель Тобольска 1995 года рождения уже сознался в десяти кражах.

При задержании при личном досмотре у тоболяка нашли обрез охотничьего ружья 16-го калибра и патрон к нему. Как выяснилось, молодой человек готовился совершить нападение. В середине июля в одном из тюменских баров он похитил сумочку у посетительницы. Ущерб составил более 20 тысяч рублей. Мужчина обнаружил среди украденных вещей документы, свидетельствовавшие о высоком уровне доходов женщины, и решил ограбить ее. Для этого он и раздобыл обрез.

"Планам злоумышленника не суждено было сбыться, его задержали стражи правопорядка. По перечисленным выше фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия" и "Кража"", — сообщает пресс-служба тюменской полиции.