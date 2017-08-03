"СГ-транс" выплатит пострадавшему при взрыве слесарю 1,5 млн рублей

Тобольский городской суд взыскал 2 августа с АО "СГ-транс" 1,5 млн рублей в счет возмещения морального вреда пострадавшему во время взрыва газа на производстве в 2014 году и 25 тыс. рублей судебных расходов.

Напомним, взрыв произошел в ремонтно-испытательном пункте во время проведения газоопасных работ в ноябре 2014 года и был эквивалентен взрыву 100 кг тротила. По версии следствия, причиной взрыва явилось нарушение мастером правил безопасности на взрывоопасном объекте. В результате происшествия два работника погибли, серьезные увечья получил 33-летний слесарь. Все это время пострадавший находился на больничном, перенес несколько операций, проходил стационарное лечение в медучреждениях Тобольска, Тюмени, Санкт-Петербурга и Кургана. Сейчас лечится амбулаторно, а осенью ему предстоит еще одна операция.

В июне 2017 года мужчина обратился в Тобольский городской суд с иском к акционерному обществу о возмещении морального вреда. Суд, рассмотрев дело, иск удовлетворил, сообщает областная прокуратура.