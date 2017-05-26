В Югре нашли тело пропавшего осенью на рыбалке тюменца

В ХМАО нашли тело пропавшего в прошлом году 29-летнего жителя Тюмени Ивана Морозова. Труп мужчины нашли рыбаки в районе поселка Чеускино Нефтеюганского района, пишет ugra-news.ru со ссылкой на КУ "Центроспас-Югория".

Тюменец Иван Морозов считался пропавшим с 1 октября 2016 года. В тот день он с двумя приятелями рыбачил на реке Большой Юган. Их лодка перевернулась, все, кроме Ивана, смогли выбраться из воды. Спасатели искали тюменца до наступления холодов, но безрезультатно. Поиски возобновили после того, как вскрылись реки.