ГИБДД усилит контроль на дорогах области

Предстоящие выходные и праздничные дни Госавтоинспекция Тюменской области будет работать в усиленном режиме.

Учитывая трагический опыт прошлого года, когда в праздничные дни пьяные водители совершили четыре ДТП с погибшими в них людьми, в том числе ребенком, акцент в работе будет сделан на выявление нетрезвых водителей. общая статистика тоже настораживает: более трех тысяч хмельных водителей отстранили от управления транспортом сотрудники ГИБДД в этом году, в том числе около 400 повторно в течение года.

ГИБДД призывает жителей области практиковать только трезвое вождение.

В праздничные дни под особый контроль Госавтоинспекция взяла районы мест отдыха тюменцев, дачные тракты и дороги. Также ГИБДД осуществит контроль за въездом автомобилистов в лесные массивы, в связи с пожароопасным периодом.

Социально активные граждане могут оказать неоценимую помощь и содействие в стабилизации дорожной обстановки. Если Вы стали очевидцем управления транспортом нетрезвым или неадекватным водителем, сообщите об этом по телефону 02 либо на экспресс-линию ГИБДД "Нетрезвый водитель" по телефону 794-594.