В Тюменской области из-за заснувшего мужчины загорелся лес

Штраф в пять тысяч рублей придется уплатить неосторожному жителю Заводоуковского городского округа, учинившему лесной пожар. Инцидент произошел в этот вторник, 2 мая.

"Гражданин развел костер недалеко от лесного массива и, решив отдохнуть, уснул. В результате сначала начался ландшафтный пожар, который затем перешел в лес", — рассказывают в пресс-службе областного департамента лесного комплекса.

Прибывшие на место специалисты оперативно потушили возгорание. Огонь затронул только 0,15 га лесной площади на земле, не затронув деревья.

Тюменцам напоминают, что с 28 апреля в Тюменской области в связи со сложной пожароопасной обстановкой действует особый противопожарный режим. Он предусматривает запрет на посещение леса, даже само нахождение в лесном массиве обернется для вас штрафом. То же касается и нарушения правил пожарной безопасности.

Напомним, что вчера в регионе в связи с пожароопасной обстановкой был также введен режим повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы РСЧС.