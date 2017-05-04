В Тюменской области усилен контроль за пожароопасной обстановкой

На территории Тюменской области введён режим повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Об этом заявил губернатор Владимир Якушев на заседании областного оперативного штаба по охране лесов от пожаров 3 мая.

В связи с обострением паводковой обстановки режим ЧС введён на территории Казанского района, в повышенной готовности Ишим, Ишимский и Викуловский районы. С начала пожароопасной сезона в регионе произошло 60 лесных и 124 ландшафтных пожара, в том числе 42 в Тюменском районе (плюс 11 лесных) и 24 на территории Тюмени. Зарегистрировано 292 термические точки, 210 из которых неконтролируемый пал. 90% возгораний - дело рук человеческих, половина - незаконные сельхозпалы на неофициальных сенокосах.

Кроме усиления контроля за состоянием пожароопасной обстановки вводится круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управлений и сил подсистемы на стационарных пунктах управления. Организованы непрерывные сбор, обработка и передача данных о прогнозируемых угрозах возникновения ЧС, вызванных пожарами, и информирование об этом жителей.

Руководителям органов исполнительной власти региона, местного самоуправления, учреждений и организаций независимо от форм собственности надлежит оперативно взаимодействовать по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-секретарь губернатора Ольга Фролова. При необходимости они обязаны обеспечить приведение всех сил и средств в готовность к реагированию на ЧС, формировать оперативные группы, которые будут выдвинуты в предполагаемые районы действий. При возникновении угрозы - организовать и провести эвакуацию из зоны ЧС.