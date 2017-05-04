Клещи атакуют: за последнюю неделю апреля к медикам обратились 950 жителей региона

На 3 мая в Тюменской области зарегистрировано 1296 обращений по поводу присасывания клещей, причем 950 пациентов (215 - дети до 14 лет) к помощи медиков прибегли в минувшую неделю, с 24 по 30 апреля. Чаще других страдают от насекомых жители Тюмени.

Сезон активности клещей в регионе начался 3 апреля, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обращений пока на 9% меньше. Случаи присасывания клещей фиксируются на всех 23 административных территориях.

Наибольшее количество зарегистрировано в Тюмени (341) - присасывания произошли на дачных участках, в парковых зонах, в Ишиме (94), Заводоуковском (67), Абатском (57) районах, Тобольске (47), Казанском (45) районе.

96% пострадавших получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом и другими инфекциями, передаваемыми клещами, не выявлено. С начала эпидсезона 2017 в отделении особо опасных вирусных инфекций ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" исследовано 143 клеща от населения, из них в 3 (2%) обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 27 (19%) клещах - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, сообщает Роспотребнадзор.

Напомним, в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Взрослым жителям Тюмени помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Детям до 17 лет нужно обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75). Жителям области нужно обращаться в местные больницы.

Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций - 8-9044-92-92-30.