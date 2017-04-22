У моста Влюбленных в Тюмени за час проверили 500 водителей

Сплошная проверка водителей на трезвость прошла в Тюмени в пятницу вечером на улице Республики у моста Влюбленных. 24 инспектора в составе 12 автопатрулей полка ДПС ГИБДД направили движение транспорта по одной полосе с помощью ограждений из из специальных конусов. Руководил мероприятием начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области Михаил Киселев.

У каждого водителя, попавшего в зону проверки, автоинспекторы проверили документы, оценили его состояние и пожелали счастливого пути. В течение часа были проверены более 500 водителей автомобилей и мотоциклов. Затруднений в движении транспорта не было.

В результате проверки отстранены от управления транспортом два нетрезвых водителя, отказавшихся от проведения освидетельствования на опьянение, им предстоит лишение права управления транспортом на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. На одного водителя составлен материал по ст.264.1 за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. У одного из водителей в машине обнаружен спайс. Выявлены 22 других нарушения Правил дорожного движения: 12 автомобилистов не имели полисов ОСАГО, 1 перевозил ребенка без автокресла, 1 управлял транспортом, не имея водительского удостоверения, 2 водителя наказаны за незаконную тонировку, 1 за неуплату штрафов, 2 за непристегнутый ремень безопасности и за грязные номера автомобиля.

ГИБДД постоянно разъясняет участникам движения, что цель подобных мероприятий - достижение неотвратимости наказания за управление транспортом в опьянении. Общественные организации и объединения области активно поддерживают мероприятия по пропаганде трезвого вождения. Как сообщает областная госавтоинспекция, в проведении сплошной проверки приняли участие член Общественной палаты Тюменской области Геннадий Корепанов, президент отделения "Сибирь-Запад" Всероссийского мотоклуба "Ночные Волки" Валерий Калалб, руководители общественной организации по защите прав автомобилистов "Автосоюз72" Александр Воронов, Тюменского отделения Всероссийской общественной организации "АвтоРадиоКлуб" Евгений Лохин, Тюменского регионального отделения общественной организации "Российский Красный Крест" Михаил Морозов, член общественного совета УМВД России по Тюменской области Ярослав Ильин.

Каждый из представителей общественных организаций рассказал о своей позиции в области дорожной безопасности и участии в деятельности по пропаганде трезвого вождения, Общественники призвали жителей Тюменской области к ответственному участию в дорожном движении, пожелали беречь себя и своих близких.