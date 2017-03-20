Югорчанин пойдет под суд за публикацию ролика против правоохранительных органов

12:05 20 марта 2017
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pixabay.com

Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. 28-летний мужчина обвиняется по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

"Следствием установлено, что в ноябре 2015 года он разместил на своей личной странице в социальной сети "ВКонтакте" видеоролик, содержащий призывы к возбуждению ненависти и вражды по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу", — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Теги: экстремизм , уголовное дело
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