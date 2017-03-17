Попавший под поезд ишимец отказался от госпитализации

Сообщение об угодившем под поезд на станции Мегион мужчине поступило в сургутскую транспортную полицию в среду, 15 марта.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Пострадавшим оказался 45-летний житель Ишимского района Тюменской области. Он перебегал железнодорожные пути и попал под отправлявшийся от станции поезд Адлер — Нижневартовск. Мужчина проигнорировал громкий сигнал, который подавал заметивший его машинист.

"В результате удара он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ушибы. От госпитализации пострадавший отказался", — сообщает пресс-служба транспортной полиции по УрФО.

За свою беспечность мужчина понесет административную ответственность. На него составили протокол за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все детали истории.