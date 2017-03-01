Сообщник похитителей нефти в Югре получил условный срок

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре приговорил участника преступной группы, занимавшейся хищением нефти из магистральных нефтепроводов на территории Нижневартовского района, к крупному штрафу и трем годам лишения свободы условно.

Как рассказали в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, на момент совершения преступления житель Лангепаса Денис Криворот являлся сотрудником предприятия, отвечающего за охрану имущества ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь". При вынесении приговора суд учел признание вины обвиняемым и его активное содействие следствию.

В отношении остальных участников организованной преступной группы возбуждены уголовные дела, материалы переданы в суд.

Установлено, что в должностные обязанности Криворота входило обеспечение охраны ТПП "Лангепаснефтегаз ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь"", соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых объектах.

Используя свое служебное положение в корыстных целях, Криворот изготовил временный пропуск на специализированную автоцистерну и обеспечил беспрепятственный въезд преступников на Южно-Покачевское месторождение. С его помощью сообщники неоднократно проезжали на территорию месторождения, незаконно подключались к нефтепроводу и совершали хищения нефти в крупном размере.

29 марта 2016 года правонарушители были задержаны с поличным на месте преступления.