В Заводоуковске мужчина попал под грузовой поезд

По сообщению Уральского следственного управления на транспорте, трагедия на станции в Заводоуковске произошла в минувшую пятницу, 17 февраля, в одиннадцатом часу вечера.

Под грузовой поезд попал мужчина 1968 года рождения, который пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист попытался предотвратить столкновение, в том числе и с помощью экстренного торможения, но избежать наезда из-за малого расстояния не вышло.

За последние три дня в УрФО на железнодорожных рельсах погибли еще три человека. В тот же день в Челябинской области был смертельно травмирован 24-летний молодой человек, который стоял на рельсах к приближающемуся поезду спиной и разговаривал по телефону. 18 февраля в Свердловской области был смертельно травмирован 59-летний мужчина, в Челябинской области поезд наехал на лежащего на путях мужчину 1989 года рождения, который никак не отреагировал на подававшиеся сигналы.