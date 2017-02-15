На тюменской трассе горела фура с прессованной бумагой

Пожар произошел во вторник, 14 февраля, на 379-м км трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Горел грузовой автомобиль MAN, перевозивший прессованную бумагу по маршруту Сургут-Екатеринбург.

Как сообщили ИИ "NewsProm.Ru" в пресс-службе областного управления МЧС России, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера 140-й пожарно-спасательной части в 15:40. Водитель грузовика ощутил запах дыма в кабине. Увидев горение в моторном отсеке, он набрал номер пожарной охраны и попытался самостоятельно потушить пожар. Однако заряда огнетушителя не хватило, чтобы сбить пламя.

Для ликвидации пожара было направлено два отделения пожарно-спасательной части. На момент прибытия спасателей горели кабина и прицеп автомобиля. Благодаря грамотным действиям пожарных удалось спасти автомобиль. Огонь повредил внутреннюю отделку кабины, прицеп и груз. Водитель фуры не пострадал. Предполагаемая причина возгорания замыкание электропроводки.

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Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области