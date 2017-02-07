Работницу тобольского ломбарда обвиняют в краже 700 тысяч рублей

14:55 07 февраля 2017
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Молодую жительницу Тобольска, замужнюю мать малолетнего ребенка, обвиняют в присвоении денег ломбарда, в котором она работала оценщиком.

По версии следствия, женщина разобралась в системе работы заведения и наладила изготовление подложный залоговых билетов на подставных лиц, которые никаким закладываемым имуществом не подкреплялись, сообщают в пресс-службе Тобольского городского суда. 

Как полагают следователи, за полгода тоболячка провела девять операций с несуществующими залогами и присвоила себе порядка 700 тысяч рублей, вверенных ей фирмой.

На женщину завели уголовное дело за хищение в крупном размере. В ближайшее время дело рассмотрит городской суд, который разберется в деталях истории.

Теги: уголовное дело , хищение
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