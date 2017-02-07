Работницу тобольского ломбарда обвиняют в краже 700 тысяч рублей

Молодую жительницу Тобольска, замужнюю мать малолетнего ребенка, обвиняют в присвоении денег ломбарда, в котором она работала оценщиком.

По версии следствия, женщина разобралась в системе работы заведения и наладила изготовление подложный залоговых билетов на подставных лиц, которые никаким закладываемым имуществом не подкреплялись, сообщают в пресс-службе Тобольского городского суда.

Как полагают следователи, за полгода тоболячка провела девять операций с несуществующими залогами и присвоила себе порядка 700 тысяч рублей, вверенных ей фирмой.

На женщину завели уголовное дело за хищение в крупном размере. В ближайшее время дело рассмотрит городской суд, который разберется в деталях истории.