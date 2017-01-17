Самолет "ЮТэйр" сломался и застрял в Китае

14 января из китайского курортного города Санья должен был вылететь в подмосковное Внуково рейс UT 726. Однако, как сообщил вчера вечером Life.ru, вылет самолета был перенесен из-за неисправностей авиалайнера. Согласно последней информации, вылет перенесли на полдень 16 января, однако на момент четырех часов дня самолет так и не вылетел. По информации сервиса FlightAware, вылет запланирован на 18 января. Всего в Китае "застряли" более 200 пассажиров.

На официальном аккаунте авиакомпании в соцсети Facebook утверждается следующее:

14 января во время предполетной подготовки рейса 725 Внуково - Санья была выявлена техническая неисправность воздушного судна. В рамках исполнения регламентов по безопасности полетов были начаты работы по ее устранению, которые проводятся до настоящего момента.

На время ожидания вылета рейса:

1) 725 Внуково – Санья, который должен был вылететь 14 января, из 46 пассажиров, прошедших регистрацию, 43 предоставлена гостиница (3 человека отказались от размещения в гостинице).

2) 726 Санья – Внуково, который должен был вылететь 15 января, 20 пассажирам, купившим билеты напрямую у авиакомпании, предоставлена гостиница, а также трехразовое питание. Туроператором Русь Тур были предоставлены услуги по размещению в гостинице и организации питания для 228 пассажиров, которые приобрели авиабилеты через туроператора.

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В настоящий момент для минимизации задержки вылета данных рейсов достигнута договоренность об их выполнении авиакомпанией AZUR AIR.

Самолет Boeing 757-200

Рейс выполняется за АК ЮТэйр UT 725/726 за 14/15 февраля

16JAN KTK9725 DME 1800 - OVB 0200 B752

17JAN KTK9725 OVB 0300 - SYX 1130 B752

18JAN KTK9726 SYX 0430 - OVB 1110 B752

18JAN KTK9726 OVB 1210 - DME 1235 B752

(время местное для каждого аэропорта)

Рейс выполняется с технической посадкой в Новосибирске.