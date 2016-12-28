У тюменца изъяли двадцать тысяч бутылок контрафактного алкоголя

В Тюмени при проверке оперативной информации полицейские обнаружили склад с контрафактным спиртным, общую стоимость которого оценили в три миллиона рублей.
В ходе операции стражи правопорядка изъяли двадцать тысяч бутылок алкоголя с поддельной маркировкой без соответствующей документации.
Как сообщают в областном управлении МВД, складское помещение арендовал 41-летний житель Тюмени. Контрафакт мужчина поставлял на оптовые базы и в точки розничной торговли.
Изъятый алкоголь отправили на экспертизу, по ее результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас полицейские устанавливают все каналы распространения и реализации фальсифицированной продукции.
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