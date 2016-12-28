У тюменца изъяли двадцать тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени при проверке оперативной информации полицейские обнаружили склад с контрафактным спиртным, общую стоимость которого оценили в три миллиона рублей.

В ходе операции стражи правопорядка изъяли двадцать тысяч бутылок алкоголя с поддельной маркировкой без соответствующей документации.

Как сообщают в областном управлении МВД, складское помещение арендовал 41-летний житель Тюмени. Контрафакт мужчина поставлял на оптовые базы и в точки розничной торговли.

Изъятый алкоголь отправили на экспертизу, по ее результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас полицейские устанавливают все каналы распространения и реализации фальсифицированной продукции.