Руслан Кухарук пригласил тюменцев принять участие в предварительном голосовании "Единой России"

Фото - пресс-служба ТРО ВПП "Единая Россия".

Глава Тюмени, секретарь городского отделения партии Руслан Кухарук принял участие в предварительном голосовании "Единой России", придя на счетный участок по месту проживания.

Руководитель муципалитета отметил, что большинство тюменцев уже проголосовали онлайн на сайте pg.er.ru, тех, кто еще не выразил свое мнение, сегодня ждут офлайн на счетных участках:

Жители региона принимают активное участие в предварительном голосовании партии, определяют кандидатов, которые представят "Единую Россию" на сентябрьских выборах в Госдуму, Тюменскую областную думу и дополнительных выборах депутата Тюменской городской думы по одномандатному избирательному округу №12. В этом году у нас появилась возможность проголосовать в электронном виде помимо традиционного способа – на счетных участках. Мы видим активность наших жителей, многие выбрали именно первый вариант голосования, поскольку это удобно, быстро и самое главное – за электронным голосованием будущее. Но мы также сохраняем и традиционную форму волеизъявления граждан. Каждый житель, желающий принять участие в предварительном голосовании, на сайте pg.er.ruможет узнать, где расположен его счетный участок, для этого нужно внести свой регион, город и адрес регистрации.

Руслан Кухарук предложил тюменцам проявить свою гражданскую позицию и принять участие в предварительном голосовании.

Адрес своего счетного участка можно узнать не только на сайте, но и по телефонам горячей линии: 8 (3452) 56-57-49, 8-800-555-0200 (звонок бесплатный), напоминают в пресс-службе ТРО ВПП "Единая Россия".