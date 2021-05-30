Артюхов: Мы ищем ярких, интересных и целеустремленных людей

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов пригласил тюменцев активно поучаствовать в предварительном голосовании партии.

"Сегодня последний день, когда можно выразить свое мнение по поводу кандидатов от партии "Единая Россия", которые участвуют в предварительном голосовании. У нас их 89 человек. Прошу вас помочь нам выбрать самых достойных. Есть как и опытные депутаты, так и совсем молодые кандидаты. Много ребят, кто был волонтером в сложный пандемийный год, их 41 человек. Они помогали пожилым людям, кто нуждался в их помощи, возможно, многих из них вы знаете. В наших списках много и беспартийных – 36%, мы специально их приглашаем участвовать в нашем предварительном голосовании, потому что ищем ярких, интересных и целеустремленных людей, которые хотят заниматься общественной работой. У нас есть и мужчины, и женщины, поэтому выбор у нас большой, – цитирует Андрея Артюхова пресс-служба ТРО партии. "Единая Россия". – Мы благодарим всех, кто уже сделал свой выбор с помощью электронного голосования. Если вы зарегистрировались на сайте Госуслуги, вы еще можете проголосовать до 20:00 на сайте pg.er.ru. Ваш голос важен для нас. По данным на утро 30 мая уже проголосовало на сайте около 57 тысяч человек".

Напоминаем, что сегодня с 8:00 до 20:00 на территории области будут работать 222 участковые счетные комиссии. Узнать свой участок можно на сайте pg.er.ru. Для этого на главной странице необходимо выбрать свой город или район, указать адрес регистрации. Или это можно сделать, позвонив по телефонам горячей линии: 8 (3452) 56-57-49, 8-800-555-0200 (звонок бесплатный).