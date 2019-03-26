Депутат Тюменской облдумы назначен замгубернатора Свердловской области

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 25 марта представил членам правительства своего нового заместителя - Олега Чемезова. В новой должности он будет курировать вопросы территориального развития и цифровизации.

В зоне ответственности заместителя главы региона будут также вопросы информатизации и проект "умный регион", реализуемый в Свердловской области по инициативе Евгения Куйвашева, сообщается на сайте правительства.

В политике Чемезов с 1998 года. Был первым заместителем председателя правительства Ханты-Мансийского автономного округа до 2004 года, затем год - первым заместителем губернатора Тюменской области. Имеет большой опыт работы в бизнесе. Избирался депутатом Ханты-Мансийского городского Совета народных депутатов, депутатом Тюменской городской Думы пятого и шестого созывов, депутатом Тюменской областной Думы второго и пятого созывов. С 2016 года был депутатом Тюменской облдумы шестого созыва.