Тюмень оказалась психологическим центром России

Источник изображения: Лаборатория анализа данных Кукушкина Александра.

Преподаватель Британской высшей школы дизайна Максим Осовский поделился вчера собранием тематических карт нашей страны, которое было сформировано им за три с половиной года. Интерес редакции NewsProm.ru привлекла карта распределения ДТП между автомобилями с левым и правым рулем (ее автором является Александр Кукушкин). Красным цветом отмечены аварии, в которых участвовали автомобили с левым рулем, а голубым цветом - ДТП с праворульными машинами.

Поскольку на карте не видно границ, то для удобства читателей мы обвели белым овалом Урал. На изображении видно, что Россия четко разделена на две психологические зоны. Одна привыкла покупать европейские автомобили, а вторая - японские. И точка встречи этих зон находится приблизительно на юге Тюменской области. Что выглядит вполне логично, ведь именно здесь заканчивается Европа и начинается Азия. Только теперь выясняется, что континенты - это не абстрактные понятия из школьного учебника, а совершенно реальные факторы, влияющие на жизнь людей. Даже если люди живут в одной стране и говорят на одном языке.