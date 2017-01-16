Samsung все? Прокуратура решила арестовать наследника компании

Группа спецпрокурора Южной Кореи запросила ордер на арест вице-президента и фактического главы Samsung Electronics 49-летнего Ли Джэена (другой вариант имени - Ли Чжэ Ён, англ. Lee Jae-yong). Он является внуком основателя этой корпорации Ли Бен Чхоля и единственным сыном нынешнего председателя правления Samsung Ли Гонхи. Предполагалось, что именно к молодому (по азиатским меркам) человеку перейдут бразды правления компанией. Но сейчас ему угрожает тюремный срок за коррупцию и лжесвидетельство. Как сообщает "Российская газета", решение об аресте наследника олигархической семье суд должен принять 18 января.

Samsung - это не только самая большая компания Южной Кореи. Это еще и крупнейший в мире производитель смартфонов (с долей 22,3% глобального рынка он почти в два раза опережает Apple), не говоря уже о рынке телевизоров. Страну сейчас сотрясает гигантский коррупционный скандал, который привел месяц назад к импичменту президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Естественно, скандал не мог не затронуть и ключевых бизнесменов страны.

Ли Джэен обвиняется в передаче взяток на общую сумму более $36 миллионов близкой подруге отстраненного президента - "серому кардиналу в юбке" Чхве Сун Силь. Как утверждает обвинение, в 2015 году Ли-младшему понадобилось провести слияние двух компаний Samsung, чтобы обеспечить получение полного акционерного контроля над корпорацией. Помощники президента дали понять бизнесмену, что он получит разрешение на слияние со стороны госорганов, если окажет финансовую помощь ряду фондов и фирм, которые контролировала Чхве Сун Силь. Бизнесмен согласился на это, но во время открытого допроса в парламенте отрицал факт подобных сделок, а потому список обвинений пополнило лжесвидетельство. Только за последнее преступление можно получить от 1 до 10 лет тюрьмы. О серьезности намерений прокуратуры говорит тот факт, что 12-13 января Ли Джэена в течение более 22 часов допрашивали следователи спецпрокурора.

Столь нерадостная для Samsung новость продолжает "черную полосу" в истории компании, начатую полным провалом флагманского смартфона Galaxy Note 7. По свидетельству "Интерфакса", устройство задумывалось как главный конкурент iPhone 7. Начавшиеся 19 августа прошлого года продажи пришлось приостановить уже в сентябре из-за сообщений об их возгорании. В октябре производство Galaxy Note 7 полностью прекращено.